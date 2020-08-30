Родителям дали совет, как победить поборы в школах

Для пресечения необоснованных сборов денег со школьников со стороны администрации учебного заведения следует обратиться в прокуратуру. Об этом заявил директор департамента госполитики Минпросвещения РФ Евгений Семченко.
«По поводу поборов рецепт очень простой — нужно незамедлительно сообщить об этом факте в органы прокуратуры», — заявил Семченко в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Также, по его словам, в случае незаконных поборов также стоит поставить в известность Минпросвещения.
Ранее Евгений Семченко раскрыл, обяжут ли школьников и преподавателей делать прививки от коронавируса. По его словам, вакцинация будет проводиться добровольно и принуждать к ней никого не станут.
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