Родителям дали совет, как победить поборы в школах

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Подготовка в учебному сезону в МБОУ гимназия № 5. Екатеринбург, класс, школа, учебное заведение, аудитория, парты
По фактам любых необоснованных сборов следует обращаться в прокуратуру Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Для пресечения необоснованных сборов денег со школьников со стороны администрации учебного заведения следует обратиться в прокуратуру. Об этом заявил директор департамента госполитики Минпросвещения РФ Евгений Семченко.

«По поводу поборов рецепт очень простой — нужно незамедлительно сообщить об этом факте в органы прокуратуры», — заявил Семченко в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Также, по его словам, в случае незаконных поборов также стоит поставить в известность Минпросвещения.

Ранее Евгений Семченко раскрыл, обяжут ли школьников и преподавателей делать прививки от коронавируса. По его словам, вакцинация будет проводиться добровольно и принуждать к ней никого не станут.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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