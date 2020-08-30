Минпросвещения: обяжут ли в школе делать прививки от коронавируса

Учителей не будут заставлять проходить вакцинацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Школьных учителей не будут принуждать ставить прививки от коронавируса. Об этом заявил директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Никто добровольно-принудительно никаких коронавирусных и других прививок не делает», — объяснил Семченко. Он уточнил, что Министерство просвещения России не будет заставлять учителей делать прививки от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в этом году школьникам не будут ставить прививки от коронавируса. Однако вакцинация будет обязательна для педагогов старшего возраста, сообщает «Пятый канал».

В Минпросвещения РФ также сообщили, что для борьбы с распространением COVID-19 в новом учебном году учителей российских школ обяжут носить защитные маски. Для детей это средство защиты будет не обязательным. Как предположил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий, это распоряжение будет массово игнорироваться. Однако в случае отказа от вакцинации, как считает эксперт, учителей будут наказывать — не допускать до занятий или вовсе увольнять, передает «Национальная служба новостей».

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