Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса в ЯНАО продлен до середины сентября. Соответствующее распоряжение, подписанное губернатором Дмитрием Артюховым, опубликовано на сайте окружного правительства.
Согласно документу, с 1 по 14 сентября сохраняется режим самоизоляции для ямальцев старше 65 лет. «Обязать иных лиц <…> соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим, в том числе в общественных местах, общественном транспорте и при посещении торговых объектов», — говорится в постановлении правительства ЯНАО.
Запрещены:
- До 19 сентября — спортивные и массовые мероприятия, кроме связанных с выборами и досрочным голосованием. Разрешаются регулярные и разовых ярмарки, физкультурные и спортивные мероприятия, если при этом соблюдаются предписания Роспотребнадзора.
- До 14 сентября — выезды спортсменов, а также детских творческих и спортивных коллективов. Исключение — вызовы Минспорта РФ, федеральных спортивных госучреждений и всероссийских федераций и объединений по видам спорта.
- До 14 сентября — проведение развлекательных, спортивных и других мероприятий с очным присутствием лиц, оказание соответствующих услуг в парках, ТРЦ и других общественных местах.
- До 14 сентября — работа дискотек и ночных клубов.
Ранее губернатор Дмитрий Артюхов объявил о переходе ЯНАО к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу. При этом глава региона напомнил, что осенью возможна вторая волна COVID, к которой необходимо быть готовыми.
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