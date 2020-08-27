На Ямале в полную силу начнут работать кафе и рестораны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе с 1 сентября начинается третий этап снятия карантина по коронавирусу. Об этом объявил губернатор Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram. Глава региона пообещал, что после продолжительной паузы работу возобновят рестораны и развлекательные заведения.

«С 1 сентября к полноценному режиму работы вернутся все госучреждения, МФЦ, ЗАГСы. Самое долгожданное, что объекты общепита наконец-то смогут снова открыть свои двери. Все торговые объекты, досуговые учреждения, развлекательные», — сказал Артюхов. По его словам, власти будут строго контролировать соблюдение правил безопасности во всех заведениях.

Губернатор ЯНАО напомнил, что осенью возможна повторная вспышка COVID-19. «К возможной второй волне коронавируса мы должны быть готовы: строим сейчас инфекционные госпитали в Салехарде и Новом Уренгое, закуплены аппараты ИВЛ, рентгены и компьютерные томографы», — отметил Артюхов.

На сегодняшний день в ЯНАО зарегистрировано 13 269 случаев коронавируса. Полностью выздоровели 12 930 пациентов. Жертвами инфекции стали 90 человек. В последние недели ситуация с ростом числа зараженных стабилизируется. 27 августа заболело 42 ямальца, что является минимальным значением с начала июня.

Однако власти ЯНАО перешли к третьему этапу вопреки требованиям Роспотребнадзора. Ведомство советует снимать ограничения, когда коэффициент распространения инфекции в регионе ниже 0,5. На Ямале он сейчас составляет 0,75. При таком значении Роспотребнадзор рекомендует оставаться на втором этапе. К нему ЯНАО перешел 6 августа, отменив существенную часть запретов.