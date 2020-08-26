26 августа 2020
25 августа 2020

Врачи: коронавирус в ЯНАО соединится с другой инфекцией. И станет сильнее

© Служба новостей «URA.RU»
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Грядущий осенний сезон инфекций станет для ямальцев тяжелее, чем обычно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вторая волна коронавируса, которая придется на осень, будет иметь более тяжелые последствия для жителей ЯНАО из-за сочетания инфекции с гриппом. Об этом в интервью журналистам рассказала глава окружного управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.

«Новая коронавирусная инфекция плюс циркуляция гриппа, конечно, случаи будут протекать гораздо тяжелее. Это будет сочетанная инфекция, так называемая микстинфекция. И наши ученые уже провели исследования, что аденовирус будет усугублять действие коронавируса», — сказала Нечепуренко в эфире «Ямал-Регион».

Главный санврач ЯНАО отметила, что на сегодня в округе протестировано 86% населения. Однако такие высокие показатели, по мнению Нечепуренко, не должны давать ямальцам поводов для спокойствия. Глава регионального Роспотребнадзора призвала жителей округа пройти вакцинацию.

Ранее ямальский Роспотребнадзор предупредил мэрии Салехарда и Нового Уренгоя о приближающейся второй волне коронавируса. По данным источников URA.RU в окружной столице, Нечепуренко дала понять администрациям, что в случае нового всплеска оба населенных пункта останутся без Дней города, которые намечены на первую половину сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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