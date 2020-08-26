Вторая волна коронавируса, которая придется на осень, будет иметь более тяжелые последствия для жителей ЯНАО из-за сочетания инфекции с гриппом. Об этом в интервью журналистам рассказала глава окружного управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко.
«Новая коронавирусная инфекция плюс циркуляция гриппа, конечно, случаи будут протекать гораздо тяжелее. Это будет сочетанная инфекция, так называемая микстинфекция. И наши ученые уже провели исследования, что аденовирус будет усугублять действие коронавируса», — сказала Нечепуренко в эфире «Ямал-Регион».
Главный санврач ЯНАО отметила, что на сегодня в округе протестировано 86% населения. Однако такие высокие показатели, по мнению Нечепуренко, не должны давать ямальцам поводов для спокойствия. Глава регионального Роспотребнадзора призвала жителей округа пройти вакцинацию.
Ранее ямальский Роспотребнадзор предупредил мэрии Салехарда и Нового Уренгоя о приближающейся второй волне коронавируса. По данным источников URA.RU в окружной столице, Нечепуренко дала понять администрациям, что в случае нового всплеска оба населенных пункта останутся без Дней города, которые намечены на первую половину сентября.
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