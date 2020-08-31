В Екатеринбурге на хлебопекарном заводе «СМАК» обрушилась кровля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 100 кв. м.», — говорится в сообщении. Отмечается, что общая площадь пожара составляет 800 кв. м. Для тушения возгорания пришлось привлечь 8 единиц техники, 83 человека. Огонь тушат как снаружи, так и внутри завода. Из здания эвакуировали 250 человек
На одной из записей видно, как сотрудники МЧС подъезжаю к заводу, расправляют пожарный рукав. Часть спасателей начали подъем на крышу по лестнице.
Ранее в очевидцы сообщили о пожаре на заводе «СМАК». В МЧС уточнили, что горит кабель внутри 2-этажного здания цеха.
Хлебокомбинат «СМАК» — это первый хлебопекарный завод в Свердловской области. В 2000 году комбинат вошел в Агропромышленное объединение «МАКФА», основателем которого является отец бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича Валерий. В 2017 году Юревич старший передал 71,42% акций «Макфы» кипрской компании Rantip Invest Limited.
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