На заводе не сообщали о пострадавших во время пожара
В Екатеринбурге горит здание хлебопекарного завода «СМАК». Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
На видеозаписи видно, как из крыши заводы вырываются густые клубы дыма. Горят сразу из несколько корпусов. Также начали появляться языки пламени.
«По предварительной информации горит кабель внутри 2-этажного здания цеха, есть угроза перехода огня на кровлю», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Отмечается, что на месте уже работает 14 единиц техники и 46 человек. По данным управления, никто не сообщал о пострадавших.
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