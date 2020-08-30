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В Екатеринбурге горит хлебокомбинат СМАК. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на хлебозаводе СМАК. Необр
На заводе не сообщали о пострадавших во время пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге горит здание хлебопекарного завода «СМАК». Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

На видеозаписи видно, как из крыши заводы вырываются густые клубы дыма. Горят сразу из несколько корпусов. Также начали появляться языки пламени.

«По предварительной информации горит кабель внутри 2-этажного здания цеха, есть угроза перехода огня на кровлю», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Отмечается, что на месте уже работает 14 единиц техники и 46 человек. По данным управления, никто не сообщал о пострадавших.

Пожар на хлебозаводе СМАК. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Пожар на хлебозаводе СМАК. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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