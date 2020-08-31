Диетолог рассказала о пользе шаурмы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Составление рейтинга шаурмы города с Сергеем Морозовым, шеф-поваром кафе «Калачи». Екатеринбург
Шаурма, по мнению врача, является сбалансированным блюдом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Употребление в пищу шаурмы не приведет к проблемам со здоровьем, так как в данном блюде выдержан баланс белков, жиров и углеводов. Помимо этого, фастфуд может обладать набором витаминов из-за наличия в нем овощей. Таким мнением поделилась врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Иногда можно съесть шаурму на ужин, но каждый день не стоит», — приводит слова Диановой агентство «Ридус». Однако, по ее мнению, злоупотреблять этим блюдом, особенно в качестве ужина, не стоит из-за лишних углеводов.

Основной проблемой шаурмы Дианова называет условия ее приготовления. Зачастую в точках ее продажи не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы. Также врач рекомендует визуально оценить готовое блюдо — нет ли на нем видимых следов плесени и лишнего жира на мясе.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...