Диетолог рассказала о пользе шаурмы

Употребление в пищу шаурмы не приведет к проблемам со здоровьем, так как в данном блюде выдержан баланс белков, жиров и углеводов. Помимо этого, фастфуд может обладать набором витаминов из-за наличия в нем овощей. Таким мнением поделилась врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.
«Иногда можно съесть шаурму на ужин, но каждый день не стоит», — приводит слова Диановой агентство «Ридус». Однако, по ее мнению, злоупотреблять этим блюдом, особенно в качестве ужина, не стоит из-за лишних углеводов.
Основной проблемой шаурмы Дианова называет условия ее приготовления. Зачастую в точках ее продажи не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы. Также врач рекомендует визуально оценить готовое блюдо — нет ли на нем видимых следов плесени и лишнего жира на мясе.
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