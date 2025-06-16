Единороссы теряют влияние в вотчине губернатора-коммуниста из-за бунтов

Единороссы взбунтовались против своего лидера Сокола в Хакасии
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Разлад в ЕР провоцирует конфликты на выборах в Хакасии
Разлад в ЕР провоцирует конфликты на выборах в Хакасии Фото:

Борьба за второй город Хакасии — Черногорск — ударила по влиянию известного единоросса Сергея Сокола. Он потерял контроль над праймериз ЕР из-за конфликта с местным мэром Василием Белоноговым. Кампания по выборам главы города может превратиться в федеральную сенсацию.

Хакасия — единственный в стране регион, которым управляет не согласованный с властями губернатор от КПРФ Валентин Коновалов. В 2023 году ему хотел составить конкуренцию ветеран СВО и депутат Госдумы Сергей Сокол, однако снялся с выборов, сославшись на проблемы со здоровьем. 

Муниципальные выборы в Хакасии-2025 также считаются непростыми. Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев относил их к "красной зоне". 

Как ранее писало агентство, конфликты на выборах мэра Черногорска возникли из-за отсутствия согласия по поводу кандидата от партии. Действующий глава Белоногов, правящий с 2009 года, настаивает на своем протеже — местном бизнесмене и депутате Руслане Поповиче, говорит инсайдер URA.RU. Сокол же видит другого кандидата — председателя городского совета депутатов Татьяну Грицаенко. 

Из-за споров единороссы потеряли контроль над предварительным голосованием. Оба кандидата проиграли несогласованному Вячеславу Финогенову, главе крестьянско-фермерского хозяйства и депутату думы Черногорска. Он не входит ни в одну из групп. В ЕР итоги голосования не признали.

Теперь, по словам источников, оба лагеря перетягивают на свою сторону членов городской конференции ЕР, чтобы те сами выбрали нужного кандидата в обход итогов праймериз.

«Окончательное решение по определению кандидатов от партии все равно за конференцией — сначала за городской (местного отделения партии), потом за региональной. И кандидатом от партии не обязательно должен быть победитель ПГ в силу самых разных причин. Формально человек может поучаствовать в ПГ и даже выиграть его, как Финогенов, но в процессе участия или впоследствии могут выясниться подробности о потенциальном кандидате, которые могут вызвать негативный отклик как у самих партийцев, так и у избирателей», — сказал агентству политолог из Хакасии Михаил Верхотуров. 

Журналист из Хакасии Александр Бортников отметил, что, несмотря на молчание Сергея Сокола, по косвенным признакам можно сделать выводы о его конфликте с мэром Черногорска Белоноговым. «Пул медиа ресурсов и telegram-каналов, близкий к Соколу, активно критикует действующего главы города. Можно предположить, что между неми нет согласия. Кроме того, на официальных ресурсах партии даже не были озвучены итоги праймериз. Это говорит о том, что они явно не понравились», — комментирует Бортников. 

Мэр Черногорска Белоногов долгие годы управляет местным отделением «Единой России». Источник URA.RU, близкий к республиканскому правительству, выразил сомнения, хватит ли у Сокола влияния для того, чтобы вынудить городских единороссов проголосовать за своего кандидата. 

Ранее URA.RU сообщало, что на фоне разлада в рядах ЕР губернатор Валентин Коновалов уже запустил в Черногорске кампанию своего кандидата — общественницы Елены Гопиной. В беседе с агентством она уже подтвердила намерение выдвигаться на выборы. 

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Борьба за второй город Хакасии — Черногорск — ударила по влиянию известного единоросса Сергея Сокола. Он потерял контроль над праймериз ЕР из-за конфликта с местным мэром Василием Белоноговым. Кампания по выборам главы города может превратиться в федеральную сенсацию. Хакасия — единственный в стране регион, которым управляет не согласованный с властями губернатор от КПРФ Валентин Коновалов. В 2023 году ему хотел составить конкуренцию ветеран СВО и депутат Госдумы Сергей Сокол, однако снялся с выборов, сославшись на проблемы со здоровьем.  Как ранее писало агентство, конфликты на выборах мэра Черногорска возникли из-за отсутствия согласия по поводу кандидата от партии. Действующий глава Белоногов, правящий с 2009 года, настаивает на своем протеже — местном бизнесмене и депутате Руслане Поповиче, говорит инсайдер URA.RU. Сокол же видит другого кандидата — председателя городского совета депутатов Татьяну Грицаенко.  Из-за споров единороссы потеряли контроль над предварительным голосованием. Оба кандидата проиграли несогласованному Вячеславу Финогенову, главе крестьянско-фермерского хозяйства и депутату думы Черногорска. Он не входит ни в одну из групп. В ЕР итоги голосования не признали. Теперь, по словам источников, оба лагеря перетягивают на свою сторону членов городской конференции ЕР, чтобы те сами выбрали нужного кандидата в обход итогов праймериз. «Окончательное решение по определению кандидатов от партии все равно за конференцией — сначала за городской (местного отделения партии), потом за региональной. И кандидатом от партии не обязательно должен быть победитель ПГ в силу самых разных причин. Формально человек может поучаствовать в ПГ и даже выиграть его, как Финогенов, но в процессе участия или впоследствии могут выясниться подробности о потенциальном кандидате, которые могут вызвать негативный отклик как у самих партийцев, так и у избирателей», — сказал агентству политолог из Хакасии Михаил Верхотуров.  Журналист из Хакасии Александр Бортников отметил, что, несмотря на молчание Сергея Сокола, по косвенным признакам можно сделать выводы о его конфликте с мэром Черногорска Белоноговым. «Пул медиа ресурсов и telegram-каналов, близкий к Соколу, активно критикует действующего главы города. Можно предположить, что между неми нет согласия. Кроме того, на официальных ресурсах партии даже не были озвучены итоги праймериз. Это говорит о том, что они явно не понравились», — комментирует Бортников.  Мэр Черногорска Белоногов долгие годы управляет местным отделением «Единой России». Источник URA.RU, близкий к республиканскому правительству, выразил сомнения, хватит ли у Сокола влияния для того, чтобы вынудить городских единороссов проголосовать за своего кандидата.  Ранее URA.RU сообщало, что на фоне разлада в рядах ЕР губернатор Валентин Коновалов уже запустил в Черногорске кампанию своего кандидата — общественницы Елены Гопиной. В беседе с агентством она уже подтвердила намерение выдвигаться на выборы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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