Единороссы теряют влияние в вотчине губернатора-коммуниста из-за бунтов

Борьба за второй город Хакасии — Черногорск — ударила по влиянию известного единоросса Сергея Сокола. Он потерял контроль над праймериз ЕР из-за конфликта с местным мэром Василием Белоноговым. Кампания по выборам главы города может превратиться в федеральную сенсацию.
Хакасия — единственный в стране регион, которым управляет не согласованный с властями губернатор от КПРФ Валентин Коновалов. В 2023 году ему хотел составить конкуренцию ветеран СВО и депутат Госдумы Сергей Сокол, однако снялся с выборов, сославшись на проблемы со здоровьем.
Муниципальные выборы в Хакасии-2025 также считаются непростыми. Секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев относил их к "красной зоне".
Как ранее писало агентство, конфликты на выборах мэра Черногорска возникли из-за отсутствия согласия по поводу кандидата от партии. Действующий глава Белоногов, правящий с 2009 года, настаивает на своем протеже — местном бизнесмене и депутате Руслане Поповиче, говорит инсайдер URA.RU. Сокол же видит другого кандидата — председателя городского совета депутатов Татьяну Грицаенко.
Из-за споров единороссы потеряли контроль над предварительным голосованием. Оба кандидата проиграли несогласованному Вячеславу Финогенову, главе крестьянско-фермерского хозяйства и депутату думы Черногорска. Он не входит ни в одну из групп. В ЕР итоги голосования не признали.
Теперь, по словам источников, оба лагеря перетягивают на свою сторону членов городской конференции ЕР, чтобы те сами выбрали нужного кандидата в обход итогов праймериз.
«Окончательное решение по определению кандидатов от партии все равно за конференцией — сначала за городской (местного отделения партии), потом за региональной. И кандидатом от партии не обязательно должен быть победитель ПГ в силу самых разных причин. Формально человек может поучаствовать в ПГ и даже выиграть его, как Финогенов, но в процессе участия или впоследствии могут выясниться подробности о потенциальном кандидате, которые могут вызвать негативный отклик как у самих партийцев, так и у избирателей», — сказал агентству политолог из Хакасии Михаил Верхотуров.
Журналист из Хакасии Александр Бортников отметил, что, несмотря на молчание Сергея Сокола, по косвенным признакам можно сделать выводы о его конфликте с мэром Черногорска Белоноговым. «Пул медиа ресурсов и telegram-каналов, близкий к Соколу, активно критикует действующего главы города. Можно предположить, что между неми нет согласия. Кроме того, на официальных ресурсах партии даже не были озвучены итоги праймериз. Это говорит о том, что они явно не понравились», — комментирует Бортников.
Мэр Черногорска Белоногов долгие годы управляет местным отделением «Единой России». Источник URA.RU, близкий к республиканскому правительству, выразил сомнения, хватит ли у Сокола влияния для того, чтобы вынудить городских единороссов проголосовать за своего кандидата.
Ранее URA.RU сообщало, что на фоне разлада в рядах ЕР губернатор Валентин Коновалов уже запустил в Черногорске кампанию своего кандидата — общественницы Елены Гопиной. В беседе с агентством она уже подтвердила намерение выдвигаться на выборы.
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