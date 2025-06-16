Какие праздники отмечают 17 июня 2025: что можно и нельзя делать в этот день

Вторник насыщен событиями как международного, так и народного значения. 17 июня 2025 отмечаются как важные даты, связанные с опустыниванием и засухой, так и неофициальные праздники, вроде Дня русского кваса. Верующие чтят память святителя Митрофана, патриарха Константинопольского, а в народе дата связана с Митрофаном Навозником. В этот день родились Игорь Стравинский и Тигран Петросян. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 17 июня 2025
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
17?июня мировое сообщество вспоминает о самой «тихой» экологической катастрофе?— деградации почв и связанных с ней засухах. Дата привязана к заключению Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, подписанной именно 17?июня?1994?года, а сам праздник учрежден Генеральной Ассамблеей 30?января?1995?го.
Сегодня деградировано около 40?% земель, а нехватка влаги ежегодно затрагивает свыше 55?млн человек. Без перемен к 2050?му году засухи коснутся трех четвертей населения Земли.
Это наносит колоссальный экономический урон: потери урожая и гибель пастбищ измеряются миллиардами долларов. Пустыни оставляют людей без работы и еды, усиливают бедность и провоцируют миграционные кризисы.
В России наиболее уязвимым регионом остается Калмыкия, где дефицит осадков сочетается с ветровой эрозией и нерациональным землепользованием.
Решения проблемы, предложенные ООН
- лесовосстановление и создание защитных полос
- умное водопользование: сбор дождевой влаги, повторное использование очищенной воды, выращивание солеустойчивых культур
- биологическое закрепление песков и агротехнические методы сохранения влажности
- восстановление естественной растительности из пней и семян
- повышение плодородия органическими удобрениями и сидератами
Почва обеспечивает человечеству 95?% продовольствия, дает сырье для одежды и жилья, смягчает удары экстремальной погоды. Беречь землю означает защищать здоровье, экономику и безопасность миллиардов людей. Поэтому 17?июня?— не рядовая дата календаря, а напоминание: без живой, плодородной почвы у цивилизации нет прочного будущего.
Всемирный день крокодила
С 2017?года 17?июня отмечается Всемирный день крокодила (World?Croc?Day). Праздник придумали активисты Crocodile?Research?Coalition и Белизского зоопарка, чтобы напомнить: без нашей помощи эти «живые динозавры», рискуют исчезнуть.
Почему древним хищникам грозит вымирание
- до 99?% молодых крокодилов становятся добычей ящериц, гиен и других хищников
- браконьерство ради кожи и мяса, разрушение болот, рыболовные сети и конкурирующие виды резко сокращают численность рептилий
- из 26 видов Crocodilia 23 входят в Красную книгу; четыре признаны уязвимыми, семь — под угрозой исчезновения
Крокодилы важны для экосистем: они роют норы?убежища для других животных, регулируют численность рыбы и водных грызунов, помогают поддерживать русла рек.
Главные торжества проходят в Белизе: лекции, интерактивные выставки, мастер?классы, аква?грим для детей. Зоопарки и эко?фонды мира устраивают собственные программы: экскурсии, просветительские акции, сбор средств на сохранение болот и мангров.
Как отметить праздник
- посетить вольер с крокодилами в ближайшем зоопарке
- поддержать природоохранный фонд пожертвованием или волонтерской работой
- распространить информацию в соцсетях с хэштегом #WorldCrocDay
Всемирный день мусорщика
17 июня отмечается Всемирный день работников по обращению с отходами, учрежденный в честь людей, которые ежедневно заботятся о чистоте наших городов.
Инициатором праздника стал американский предприниматель Джон Арвуд, глава компании по утилизации отходов. С 2011 года этот день превратился в целую неделю признания труда специалистов по сбору и переработке мусора.
Проблема загрязнения остается одной из самых острых в мире. 4,5 миллиарда человек живут в антисанитарных условиях, что приводит к распространению инфекционных заболеваний. Каждый год в мире тысячи детей погибают из-за загрязнения окружающей среды. Сбор мусора — одна из самых старых профессий, возникшая еще в XIV веке в Британии во время эпидемии чумы. Несмотря на частичную автоматизацию, эта работа остается одной из самых опасных.
Труженики чистоты подвергаются множеству рисков:
- контакт с опасными химическими веществами
- риск порезов от битого стекла
- возможность заражения инфекциями
- травмы от тяжелых предметов
- неблагоприятные погодные условия
Всемирный день лейки
Необычный, но очень важный праздник. Этот день посвящен классическому инструменту полива, без которого невозможно представить полноценный уход за растениями.
Несмотря на развитие современных технологий, лейка остается незаменимым помощником в саду и на даче. Своевременный и грамотный полив — это ключевой фактор успешного выращивания растений.
История лейки насчитывает несколько столетий. Первые сосуды для капельного полива появились еще в XVII веке, и их конструкция мало изменилась с тех пор — все та же емкость с ручкой и носиком.
Практичность лейки заключается в ее простоте и универсальности. Она не зависит от электричества, позволяет контролировать количество воды и подходит для полива растений в любых условиях — будь то домашний подоконник, балкон или приусадебный участок.
День приманивания муз
17 июня отмечается необычный праздник, посвященный древним покровительницам искусства и вдохновения — музам. Эти божественные существа из древнегреческой мифологии были дочерями верховного бога Зевса и богини памяти Мнемозины.
Музы — девять прекрасных богинь, покровительниц искусства и науки. Они обитали на священной горе Парнас и дарили вдохновение поэтам, музыкантам и художникам. Именно благодаря им в мире появились великие произведения искусства и научные открытия.
Храмы муз назывались мусейонами. От этого слова произошло современное понятие «музей» — место, где хранятся и демонстрируются произведения искусства и культурные ценности. Древний обычай празднования включал особые ритуалы. Люди собирались на горе Парнас, чтобы почтить богинь. Они приносили дары — цветы и фрукты, зажигали свечи и исполняли песнопения в честь муз.
Современное значение праздника не менее важно. Он напоминает творческому человеку о том, что каждый художник, писатель или музыкант может найти свою музу, если будет открыт новым впечатлениям и переживаниям.
Легенда гласит: чем больше муз окружает человека, тем более необыкновенной становится его жизнь. В этот день творческие люди всего мира вспоминают о древних традициях и обращаются к своим внутренним источникам вдохновения, продолжая вековые традиции почитания муз.
Всемирный день тесселяции
17 июня отмечается Всемирный день тесселяции — праздник, учрежденный писательницей Эмили Гросвенор в 2016 году, чтобы отметить красоту и значимость этого удивительного искусства.
Мозаика — древнее искусство создания изображений из мелких фрагментов различных материалов, зародившееся около 6000 лет назад в шумерской цивилизации. Изначально для создания панно использовали слоновую кость, ракушки и осколки камней.
В античные времена техника значительно эволюционировала: появились галечные мозаики с растительными орнаментами и панно из цветного стекла. В Византии искусство мозаики стало неотъемлемой частью христианского зодчества.
Новаторский подход привнес Антонио Гауди в начале XX века, создав технику «тренкадис» — мозаику из керамической плитки и осколков посуды, которую он впервые применил в парке Гуэль в Барселоне. В России первым масштабным произведением стала «Полтавская баталия» М.В. Ломоносова (1764), украшающая здание Академии наук в Санкт-Петербурге.
Сегодня мозаика активно используется в декоре: украшает фасады зданий, интерьеры ресторанов, бассейны, ванные комнаты и кухни. Этот древний вид искусства продолжает развиваться, оставаясь актуальным элементом современного дизайна.
Российский праздник 17 июня 2025
День русского кваса
17 июня празднуется день традиционного русского напитка с многовековой историей. Этот целебный напиток известен далеко за пределами России.
Первые упоминания о подобных ферментированных напитках датируются VIII тысячелетием до н.э. в Египте и Вавилоне. На Руси квас впервые упоминается в 989 году, а к XV веку существовало более 500 его разновидностей.
В России Квас был популярен среди всех сословий. Петр I предпочитал его с хреном, а Суворов включал в солдатский рацион.
Напиток богат витаминами B12 и B2, содержит селен, марганец, тиамин и фолиевую кислоту. Он улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет и восстанавливает силы. Сегодня в честь праздника проводятся фестивали, где можно попробовать разные сорта кваса и блюда на его основе.
Православные праздники 17 июня 2025
День памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского
Святитель Митрофан, ставший первым Константинопольским патриархом, жил в эпоху правления императора Константина Великого. Его отец, Дометий, брат императора Проба, принял христианскую веру и вместе с сыновьями нашел убежище в Византии, спасаясь от преследований.
Получив духовное образование у епископа Тита, Дометий был возведен сначала в сан пресвитера, а позже стал епископом. Преемником отца в епископском служении стал сын Проб, а в 316 году — Митрофан.
Император Константин, пораженный мудростью Митрофана, пригласил его сначала в Рим, а затем в новую столицу империи — Византию. Знаменательным событием в жизни святителя стало участие в Первом Вселенском соборе 325 года в Никее, где он был удостоен патриаршего сана.
Будучи глубоким старцем, в возрасте 117 лет, он сам назначил преемника — своего викария, епископа Александра, также предсказав будущее возвышение Павла и Афанасия. Его мощи покоятся в константинопольском храме.
День памяти преподобного Мефодия, игумена Пешношского
Преподобный Мефодий Пешношский в XIV веке основал монастырь под руководством Сергия Радонежского. По благословению наставника он поселился в глухом лесу за рекой Яхромой, где построил келью.
Когда вокруг собралось несколько учеников, по совету Сергия началось строительство храма и обители. Мефодий лично участвовал в строительстве, перенося бревна через реку пешком — так она получила название Пешноша.
С 1391 года он стал игуменом монастыря. В двух верстах от обители, где он молился, его часто навещал Сергий Радонежский для духовных бесед — отсюда местность назвали «Беседа».
Преподобный Мефодий скончался в 1392 году и был похоронен в основанной им обители. В 1732 году над его мощами возвели церковь во имя Сергия Радонежского и Мефодия Пешношского. Его почитают за аскетичный образ жизни, трудолюбие и милосердие.
Народный праздник 17 июня 2025
Митрофан Навозник
Славяне 17 июня (4 июня по старому стилю) отмечали народный праздник, известный как «Митрофан Навозник». Другие названия — «Митрофан», «Навозница», «Красный сарафан». В этот день крестьяне начинали удобрять поля навозом, отсюда и пошло название «Навозник».
В день памяти святителя Митрофана крестьяне активно занимались сельскохозяйственными работами. Они не гнушались работать с отходами домашнего скота, понимая, что от этого зависит будущий урожай.
Особое внимание уделялось подготовке удобрений: крестьяне использовали смесь навоза с травой и овощными остатками, которая должна была перегнить в течение года. Такое удобрение обеспечивало интенсивный рост огородных и полевых культур.
Накануне замечали, откуда дует ветер: если с юга — к хорошему урожаю, с востока — к засухе. Также считалось, что если дует с севера («гнилого угла»), то грядет ненастье. Если ветер дул не как надо, то его особым обрядом «окликали». Люди просили богов принести благостные осадки с юга. В этот день старались работать как можно дольше, веря, что это сулит хороший урожай и благополучие семьи.
Этот праздник не обходился и без народных примет. Например, при утренней духоте готовились к плохой погоде, а дождь обещал продолжительные осадки. Если в день Митрофана Навозника происходило цветение ночной фиалки, то крестьяне ожидали ясную погоду.
Что можно и нельзя делать 17 июня
Что считалось благоприятным
Наши предки 17 июня, в Митрофанов день традиционно считали временем, когда важно соблюдать определенные правила, чтобы привлечь удачу и избежать неприятностей.
Особенно благоприятно заниматься удобрением почвы и подготовкой грядок к новому урожаю. У кого нет дачного участка, рекомендуется уделить внимание комнатным растениям: пересадите их или приобретите нового зеленого друга для дома.
Считалось, что генеральная уборка в этот день поможет привлечь финансовое благополучие в дом. Особое внимание стоит уделить зеркальным поверхностям — их чистота считается залогом хорошей энергии в жилище.
Бытовые заботы, такие как стирка, глажка, мелкий ремонт одежды, приготовление пищи — будут спориться в руках. Не забудьте позаботиться и о своих четвероногих друзьях: побалуйте их вкусным лакомством.
День Митрофана Навозника — отличное время для романтических встреч, искренних признаний в любви и серьезных разговоров о будущем. Пары, планирующие свадьбу, могут смело начинать подготовку к торжеству — это заложит крепкий фундамент для будущих отношений.
Старые связи также можно и нужно восстанавливать. Если вас давно мучает чувство вины перед кем-то или вы просто хотите возобновить общение с давним другом, день идеально подходит для первого шага к примирению.
Чего нельзя было делать
17 июня существовало множество и запретов для защиты от бед. Трудолюбие и порядок — главные добродетели этого дня. Лодырей и тех, кто перекладывает свои обязанности на других, ждала потеря благосостояния и уважения окружающих.
Особое внимание уделяли чистоте — грязная посуда должна быть помыта сразу после еды, а остатки пищи запрещалось выбрасывать: лучше сохранить или отдать животным.
После захода солнца в этот день не выглядывали в окна, не открывали дверь незнакомым людям и избегали поднимать предметы с земли. Девушки должны тщательно собирать волосы, чтобы избежать проникновения злых духов.
Любые конфликты и споры в Митрофанов день могли привести к серьезным размолвкам даже с близкими друзьями. В этот день лучше сосредоточиться на завершении текущих дел, таких мелкий ремонт или садовые работы, а от начала новых проектов и поездок стоит воздержаться.
Запрещается обижать животных, птиц, повреждать деревья и загрязнять водоемы. Также крайне нежелательно громко кричать или ругаться возле очага, чтобы не навлечь беду в дом.
Знаменитости, родившиеся 17 июня
- Томас Ман (1571–1641) — английский экономист, меркантилист.
- Игорь Стравинский (1882–1971) — русский композитор, дирижер, пианист. Один из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века.
- Гарри Пэтч (1898–2009) — британский долгожитель, последний ветеран Первой мировой войны, проживавший в Великобритании, и последний ветеран, переживший окопы Первой мировой войны.
- Тигран Петросян (1929–1984) — советский шахматист, международный гроссмейстер, 9-й чемпион мира. Кандидат философских наук, шахматный теоретик и журналист.
- Кшиштоф Занусси (род. 1939) — польский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» (картина «Год спокойного солнца», 1984).
- Джоди Уиттакер (род. 1982) — английская актриса театра и кино. Наиболее известна ролью Тринадцатого Доктора в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто».
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