Как в России будет по-новому рассчитываться средний заработок и почему это важно знать

С 1 сентября 2025 года порядок расчета среднего месячного заработка изменится: его будут вычислять посредством умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Такие нормы будут применяться при исчислении отпускных выплат и выходного пособия.
В отношении сотрудников, для которых введен суммированный учет рабочего времени за длительный период, расчет будет осуществляться по другой формуле: средний месячный заработок определят путем умножения среднего почасового заработка на среднее количество рабочих часов в месяце. Как будет рассчитываться средний заработок и зачем это надо знать — в материале URA.RU.
Средний заработок влияет на выходные пособия и отпускные
Как рассчитать средний заработок
Для расчета средней заработной платы сотрудника первоначально определяется его среднедневной заработок (СДЗ) по следующей формуле:
СДЗ = Общая сумма начисленной зарплаты за расчетный период : Количество фактически отработанных дней за этот период.
В расчет включаются все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, начисленные за 12 месяцев, предшествующих месяцу увольнения работника. При этом периоды, когда сотрудник не выполнял трудовые обязанности, а также начисления за это время, не учитываются. Средний дневной заработок используется для расчета оплаты отпускных, компенсаций за неиспользованный отпуск, выходных пособий, а также в иных ситуациях, предусмотренных трудовым законодательством России.
Сумма к выплате = СДЗ х Количество дней, за которые работнику выплачивается средний дневной заработок.
Средний заработок для выходного пособия
Изменения с 1 сентября 2025 года затронут расчет суммы выходного пособия. В настоящее время размер выходного пособия, равного среднему месячному заработку, определяется по формуле:
Выходное пособие = СДЗ х Фактическое количество рабочих дней по производственному календарю в оплачиваемом периоде.
С 1 сентября 2025 года формула будет следующей:
Выходное пособие = СДЗ х Среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году.
Однако новое Положение № 540 не уточняет порядок расчета среднего числа рабочих дней в месяц. Поскольку речь идет именно о рабочих днях, использовать среднемесячное число календарных дней (29,3), применяемое при расчете отпускных, не допускается.
Предполагается, что с 1 сентября расчет следует производить исходя из количества рабочих дней в году, в котором сотрудник увольняется. Таким образом, в 2025 году среднее число рабочих дней в месяц составит 20,58 (247 рабочих дней : 12 месяцев). Например, если работник увольняется в связи с сокращением штата с 1 октября 2025 года и его среднедневной заработок составляет 2 280,00 рублей, то при среднем количестве рабочих дней за месяц, равном 20,58, сумма выходного пособия составит:
- 2 280,00 ? 20,58 = 46 922,40 рубля.
Средний заработок для выплаты отпускных
Сотрудникам, уходящим в ежегодный отпуск, отпускные должны быть выплачены не позднее чем за три дня до его начала. В случае увольнения работника ему полагается компенсация за неиспользованные дни отпуска. Обе указанные выплаты рассчитываются исходя из среднего дневного заработка. Сумма отпускных определяется по формуле:
Отпускные = СДЗ х Продолжительность отпуска в календарных днях.
Для расчета среднего дневного заработка, применяемого как при начислении отпускных, так и при выплате компенсации за неиспользованный отпуск, используется следующая методика: общий размер заработной платы за расчетный период делится на 12, а затем на среднемесячное количество календарных дней, равное 29,3. Показатель 29,3 представляет собой среднее количество календарных дней в месяце.
В качестве расчетного периода принимается 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска. Например, если отпуск начинается в июле, расчетный период охватывает промежуток с 1 июля предыдущего года по 30 июня текущего года. Формула расчета среднего дневного заработка для оплаты отпускных выглядит следующим образом:
СДЗ для оплаты отпускных = Сумма начисленной за расчетный период заработной платы : 12 : 29,3.
Какие выплаты важно учитывать при расчете среднего заработка
При расчете среднего заработка учитываются не только базовый оклад, но и все дополнительные выплаты, предусмотренные действующей системой оплаты труда. В перечень включаемых выплат входят:
- заработная плата, начисленная по тарифным ставкам или окладам;
- заработок, полученный по сдельным расценкам;
- вознаграждение, рассчитанное в процентах от выручки либо в виде комиссионных выплат;
- оплата, предоставленная в натуральной форме;
- выплаты в виде коэффициентов и процентных надбавок за работу в особых условиях;
- доплаты за труд в ночное время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни;
- оплата сверхурочных часов;
- премии и другие поощрительные выплаты, установленные системой оплаты труда;
- денежное вознаграждение за участие в избирательных кампаниях;
- гонорары и авторские вознаграждения для сотрудников редакций СМИ;
- выплаты преподавателям за часы, отработанные сверх установленной учебной нагрузки;
- надбавки и доплаты за профессиональное мастерство, квалификацию, стаж работы, знание иностранных языков, допуск к государственной тайне, совмещение должностей, расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, руководство и другие аналогичные выплаты;
- иные выплаты, предусмотренные внутренними нормативными актами организации.
Доплата за сверхурочную работу, совмещение и ночные смены
Оплата за сверхурочную работу включается в состав выплат, принимаемых в расчет при определении среднего заработка. Надбавки за труд в ночное время также учитываются при расчете среднего заработка, при этом их размер не может быть ниже 20 % от часовой тарифной ставки (оклада) за каждый отработанный в ночное время час.
В случае, если в расчетном периоде работнику начислялись дополнительные выплаты за исполнение обязанностей по другой должности или за замену временно отсутствующего сотрудника, эти суммы также подлежат учету при определении среднего заработка. Порядок расчета среднего заработка для совместителей аналогичен порядку для основных работников.
Районные коэффициенты и надбавки
На законодательном уровне для регионов с особыми климатическими условиями, такими как Крайний Север, Сибирь и Дальний Восток, установлены районные коэффициенты, которые увеличивают заработную плату работников. Для каждого из этих регионов коэффициент установлен в фиксированном размере и не подлежит ежегодному изменению. Районные коэффициенты являются обязательной частью системы оплаты труда независимо от наличия локальных нормативных актов предприятия и включаются в расчет суммы выплат при определении среднего заработка.
Премии
Каждая организация имеет право самостоятельно разрабатывать внутренние системы премирования, а также устанавливать различные стимулирующие выплаты и надбавки. Все подобные выплаты утверждаются локальными нормативными актами работодателя, включаются в структуру оплаты труда и, вне зависимости от источника их финансирования, подлежат учету при определении среднего заработка.
Премии, выплачиваемые по случаю юбилейных дат, праздничных событий, торжеств, за выполнение срочных работ, выходящих за рамки должностных обязанностей, а также аналогичные по своей сути выплаты, как правило, рассматриваются как единовременные. Такие выплаты не включаются в систему оплаты труда и не принимаются к расчету среднего заработка.
В расчет среднего заработка включаются ежемесячные премии и денежные поощрения, фактически начисленные за расчетный период, но не более одной выплаты по каждому показателю за каждый месяц этого периода. Если в течение месяца сотруднику были начислены две премии по одному и тому же критерию, например за увеличение объемов продаж, при расчете среднего заработка учитывается только одна из них. Если же премии выплачены за разные показатели, например одна — за продажи, другая — за внедрение новой технологии, в расчет могут быть включены обе выплаты.
В случае начисления за год 13 ежемесячных премий по одному показателю, при расчете среднего заработка могут быть учтены только 12 таких выплат; выбор премии для исключения производится работодателем самостоятельно. За квартал допустимо учесть не более четырех квартальных премий.
Разовые премии принимаются в расчет среднего заработка лишь при одновременном соблюдении двух условий: они выплачены в рамках системы оплаты труда и не относятся к выплатам социального характера (например, материальная помощь, компенсация стоимости питания, проезда, обучения, оплаты коммунальных услуг или отдыха и др.). Все остальные премии, выплаченные вне системы оплаты труда, в расчете среднего заработка не участвуют.
Командировки, работа в праздники и выходные
Доплата до уровня фактического заработка за время командировки принимается в расчет при определении среднего заработка. Такая выплата изначально относится к фонду оплаты труда на основании положений Трудового кодекса России. Следует отметить, что на указанную сумму начисляются страховые взносы, а также она включается в налоговую базу по налогу на прибыль.
В случае, если в расчетном периоде работнику были начислены доплаты за труд в праздничные или выходные дни, эти суммы прибавляются к выплатам, учитываемым при расчете среднего заработка. Исключение составляют выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, если такая работа осуществлялась в период командировки. Эти суммы при определении среднего заработка не учитываются.
Какие выплаты не учитываются при расчете среднего заработка
При определении среднего заработка не принимаются во внимание социальные выплаты и вознаграждения, не связанные с выполнением трудовых обязанностей. Это касается, в первую очередь, выплат, которые не подпадают под определение «заработная плата». В частности, при расчете среднего заработка исключаются следующие выплаты:
- Социальные выплаты, например, пособия по временной нетрудоспособности (больничные);
- Выплаты, не являющиеся вознаграждением за труд:
- вознаграждения по гражданско-правовым договорам;
- материальная помощь;
- дивиденды по акциям, проценты по банковским вкладам, страховые выплаты, кредиты, премии непроизводственного характера и аналогичные выплаты;
- оплата расходов на питание, проезд, обучение, коммунальные услуги, отдых и другие аналогичные расходы;
- компенсации за использование работником личного имущества;
- компенсации за неиспользованный отпуск;
- возмещение командировочных и иных служебных расходов;
- выплата разницы между средним заработком и пособием по временной нетрудоспособности, так как она носит социальный характер и предназначена для компенсации утраченного дохода в период болезни;
- надбавка за работу вахтовым методом, выплачиваемая вместо суточных;
- компенсация, заменяющая выдачу молока при работе во вредных условиях труда;
- компенсация расходов на оплату детского сада работникам.
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