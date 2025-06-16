Израиль нанес удары по командным центрам КСИР в Иране

Поражены командные центры КСИР
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по командным центрам сил «Кудс» КСИР в Иране. Об этом рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.
«ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам, принадлежащим силам „Кудс“ КСИР», — говорится в сообщении официального telegram-канала ЦАХАЛ. Там добавили, что израильские ВВС атаковали объекты по данным военной разведки. Армия утверждает, что в этих центрах планировались «террористические атаки» против Израиля через региональных союзников Ирана.
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