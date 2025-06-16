Израиль нанес удары по командным центрам КСИР в Иране

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Поражены командные центры КСИР
Поражены командные центры КСИР Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по командным центрам сил «Кудс» КСИР в Иране. Об этом рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.

«ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам, принадлежащим силам „Кудс“ КСИР», — говорится в сообщении официального telegram-канала ЦАХАЛ. Там добавили, что израильские ВВС атаковали объекты по данным военной разведки. Армия утверждает, что в этих центрах планировались «террористические атаки» против Израиля через региональных союзников Ирана.

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Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по командным центрам сил «Кудс» КСИР в Иране. Об этом рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ. «ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам, принадлежащим силам „Кудс“ КСИР», — говорится в сообщении официального telegram-канала ЦАХАЛ. Там добавили, что израильские ВВС атаковали объекты по данным военной разведки. Армия утверждает, что в этих центрах планировались «террористические атаки» против Израиля через региональных союзников Ирана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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