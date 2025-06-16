В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу Израиля

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Обвиняемый передавал данные Израилю
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В Иране казнили мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Об этом сообщает агентство Mizan.

«Мужчина, осуществлявший разведывательную деятельность в пользу сионистского режима... был казнен сегодня утром», — говорится в материале агентства. Там добавили, что он был задержан зимой 2023-2024 года и передавал важную информацию об Иране, поддерживая связь с израильскими разведчиками.

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В Иране казнили мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Об этом сообщает агентство Mizan. «Мужчина, осуществлявший разведывательную деятельность в пользу сионистского режима... был казнен сегодня утром», — говорится в материале агентства. Там добавили, что он был задержан зимой 2023-2024 года и передавал важную информацию об Иране, поддерживая связь с израильскими разведчиками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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