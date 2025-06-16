В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу Израиля

Обвиняемый передавал данные Израилю
новость из сюжетаИзраиль нанес удары по ядерным объектам Ирана
В Иране казнили мужчину, обвиняемого в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Об этом сообщает агентство Mizan.
«Мужчина, осуществлявший разведывательную деятельность в пользу сионистского режима... был казнен сегодня утром», — говорится в материале агентства. Там добавили, что он был задержан зимой 2023-2024 года и передавал важную информацию об Иране, поддерживая связь с израильскими разведчиками.
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