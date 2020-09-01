01 сентября 2020

На Челябинскую область надвигаются заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, горы, облака, небо, заповедник, природа, зигальга, национальный парк зигальга, хребет зигальга
В горных районах Челябинской области ждут заморозков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ожидаются заморозки. Как сообщает Челябгидрометцентр, в ряде территорий региона в ближайшие дни температура опустится ниже нуля.

«Ночью 5 сентября и ночью 6 сентября в горах местами заморозки до минус двух градусов», — говорится в сообщении синоптиков. Дневные температуры вохдуха в среднем по области в эти дни составят от 13 до 18 градусов тепла.

В Челябинске ночная температура 5 и 6 сентября опустится до 6 градусов тепла, дневная температура поднимется до 16 градусов тепла. По данным сервиса «Гисметео» с 7 сентября в Челябинск вернется хорошая погода — 20 градусов тепла без дождей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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