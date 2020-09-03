Ефремов признал свою вину в суде

Михаил Ефремов, по словам адвоката, считает, что приговор ему вынес народ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что признает свою вину. Артист объяснил, что приговор ему уже вынесли.

«У меня заявление. Признаю свою вину», — заявил Ефремов в зале суда, пишет telegram-канал ТАСС. Адвокат артиста Эльман Пашаев объясняет это тем, что Ефремов — народный артист.

Пашаев объяснил журналистам, что Ефремов уверен, будто ему уже вынесли приговор. Он понесет наказание по приговору народа, передает слова защитника Ефремова telegram-канал «Комсомольской правды».

Второго сентября стало известно, что на водительской подушке безопасности Jeep, который стал виновником аварии, нашли кровь Ефремова, пишет агентство Nation news. Днем ранее артист назвал фейковым видео, на котором его вывели из машины после ДТП.

Смертельная авария с участием машины актера произошла 8 июня. В момент столкновения сам Ефремов был пьян, позже он заявлял, что ничего не помнит. Jeep артиста выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.

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