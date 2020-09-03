03 сентября 2020

Екатеринбуржец стал кандидатом в ТОП-100 спортиндустрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Тимофей Алтушкин — создатель бренда RCC Sport Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК

Стало известно, что екатеринбуржец Тимофей Алтушкин стал кандидатов на попадание в рейтинг «Топ-100 профессионалов спортивной индустрии». Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Академии единоборств РМК.

«Рейтинг формируется исследовательской компанией Wanta Group совместно с образовательной платформой „Спорт как бизнес“ и Министерством спорта РФ. В течение нескольких недель спортивные специалисты со всей страны направляли организаторам имена кандидатов, после чего был сформировал лонг-лист из 470 фамилий. Все они распределены по 21 номинации», — пояснили в РМК.

На основании этого списка будет сформирован рейтинг «Топ-100». Среди претендентов значится создатель бренда RCC Sport Тимофей Алтушкин. Кроме него в Топ претендуют попасть еще два сотрудника РМК — генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников и исполнительный директор организаций RCC и Fair Fight Николай Клименко. Итоги будут подведены 28 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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