Губернатор Шумков впервые публично обратился к Лисовскому

Губернатор Курганской области поблагодарил сенатора Лисовского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время визита полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова в Курган выступил глава региона Вадим Шумков. На Совете по экономической политике с уральскими губернаторами Шумков впервые публично обратился к сенатору Сергею Лисовскому, передает корреспондент URA.RU.

В числе тех, кто прибыл в Курган вместе с Цукановым — замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев (бывший прокурор Курганской области). Также на Совете присутствует сенатор Курганской области Сергей Лисовский. «Отдельно хочу поблагодарить сенатора Сергея Федоровича Лисовского. Я полагаю, что сотрудничество будет продолжено», — отметил во время выступления глава региона Вадим Шумков.

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов 4 сентября прибыл в Курган. Ранее он заявлял, что ему интересно работать в Кургане. На заседании Совета обсуждается федеральный проект «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и федеральный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Член Совета Федерации Сергей Лисовский, баллотирующийся в депутаты Курганской облдумы по 17-му округу, вышел из кампании. Лисовский может получить пост чиновника в одной из федеральных структур.