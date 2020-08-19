Сергей Лисовский снимается с выборов в Курганскую облдуму

Курганская область лишается опытного лоббиста Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Сергей Лисовский, баллотирующийся в депутаты Курганской облдумы по 17-му округу, выходит из кампании. О своем решении прекратить кампанию Лисовский заявил сегодня, 20 августа, на заседании президиума политсовета регионального отделения «Единой России». Лисовский подтвердил URA.RU, что сделал такое заявление, уточнив, что остается в политике.

В мае Сергей Лисовский принимал участие в праймериз «Единой России» и, получив поддержку курганцев, был включен в предвыборный список партии. «Он был нацелен на победу, потому что с 2004 года представляет Курганскую область в Совете Федерации и для продолжения этой работы необходимо быть избранным в муниципальный или региональный парламент субъекта, который тебя делегирует, — рассказал источник в руководстве курганского отделения „Единой России“. — Точно такую же процедуру Лисовский проходил в 2015 году. Ничего необычного в этом сценарии не было».

Лисовский выполнил обязательство вести активную кампанию в регионе

Другой собеседник агентства в партии утверждает, что, участвуя в кампании, сенатор взял на себя повышенные обязательства: «Было оговорено, что для направления в Совет Федерации, Лисовский не просто поучаствует в выборах, но будет активен, вложит средства в избирательный фонд партии, приложит свои креативные таланты для победы списка, а его территориальная группа войдет в семерку самых результативных в области». Собеседник URA.RU считает, что Сергей Лисовский выполнял все взятые на себя обязательства. Это подтвердили и в полпредстве президента РФ в УрФО, где курируют ход избирательных кампаний.

В разгар кампании в telegram-каналах обсуждалась информация о наличии у Сергея Лисовского помимо российского, еще и французского гражданства. Сам политик это опровергал. Источник агентства утверждал, что масштабная pr-кампания могла быть связана с нежеланием крупных федеральных игроков допустить переизбрание Сергея Лисовского в Совет Федерации. Будучи сенатором, первым зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и недропользованию он добился принятия законов, регулирующих выручку торговых сетей, и поддержки присутствия на рынке местных фермеров и сельхозпроизводителей. С этим может быть связано и то, что против Лисовского в 17-м округе выдвинулся лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Собеседник агентства, знающий настроения в федеральной власти, считает, что для элит раздражителем могли быть частые острые выступления Сергея Лисовского.

«Сергей Федорович давно в публичной политике, и проходил через самые разные кампании и самые разные проверки, — сказал агентству источник в „Единой России“. — Если бы какие-то обвинения в его адрес имели под собой основания, его карьера была бы завершена еще в момент „национализации элиты“ — сразу после возвращения Крыма. А он был даже секретарем регионального отделения партии».

Источник: выход Лисовского из кампании носит экстренный характер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По информации источника агентства, выход Сергея Лисовского из кампании носит экстренный характер: «Это обстоятельства внекурганского поля: произошло что-то на федеральном уровне, из-за чего сильно пострадает и список партии на выборах в этом году, и Курганская область, потому что мы лишаемся очень мощного лоббиста». Лисовский регулярно отчитывался перед региональным парламентом, информируя о том, какие местные проекты он лоббирует на федеральном уровне, как через федеральных министров добивается включения курганских программ в национальные планы.

Собеседник агентства в истеблишменте УрФО утверждает, что «в жизни Сергея Федоровича начинается новый этап — его энергия потребовалась стране на принципиально новом направлении». От более подробных объяснений источник URA.RU отказался, порекомендовав «дождаться новостей».

Выход из кампании не означает ухода Лисовского из Совета Федерации. Он может остаться в нем, поскольку входил в тройку кандидатов в СФ, с которой Вадим Шумков баллотировался и победил на выборах губернатора Курганской области. Из тройки в Совфед Шумков делегировал Елену Перминову, но ничего не мешает ему изменить свое решение.