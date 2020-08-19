Курганский сенатор может получить новый пост в Москве

Сергею Лисовскому прочат должность в одной из федеральных структур Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Член Совета Федерации Сергей Лисовский, снявший свою кандидатуру с выборов в Курганскую областную думу, может получить пост чиновника в одной из федеральных структур. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Сергей Ширяев.

«Я думаю, что вряд ли он уйдет из политики. Но куда конкретно [его назначат] — пока вопрос. Скорее всего, Лисовский станет чиновником. В федеральных структурах он может занять какую-нибудь должность по своему направлению», — заявил Ширяев.

Эксперт считает, что решение Лисовского снять свою кандидатуру с выборов не было спонтанным: «Скорее всего, он в Москве переговорил, что для него лучше, и, видимо, получил какое-то предложение». Он также обратил внимание, что предвыборную кампанию Лисовского в регионе изначально нельзя было назвать активной: «Серьезной борьбы я здесь не увидел».

Лисовский 20 августа заявил о том, что отказался от борьбы за мандат депутата Курганской областной думы, ранее сообщало URA.RU. Это автоматически прекращает его борьбу за пост сенатора от регионального парламента. Полномочия Лисовского в Совете Федерации заканчиваются в сентябре, вместе с окончанием полномочий действующего состава облдумы.