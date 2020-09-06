Адвокат Ефремова предсказал актеру карьерный взлет

Михаил Ефремов будет получать больше творческих предложений, заявил Эльман Пашаев
новость из сюжетаДТП с участием актера Михаила Ефремова
Карьера актера Михаила Ефремова пойдет в гору после истории со смертельным ДТП. С таким заявлением выступил адвокат артиста Эльман Пашаев.
«У него намного лучше будет. Больше будет предложений», — цитирует Пашаева радио Sputnik.
До этого Пашаев спрогнозировал, что Михаила Ефремова приговорят к сроку от шести до восьми лет колонии общего режима. При этом он отмечал, что актер спокойно готовится услышать вердикт суда, не рассчитывая на мягкое наказание.
Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы в начале июня. Его автомобиль столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице.
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