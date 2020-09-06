Адвокат Ефремова предсказал актеру карьерный взлет

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Михаил Ефремов, ефремов михаил
Михаил Ефремов будет получать больше творческих предложений, заявил Эльман Пашаев Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Карьера актера Михаила Ефремова пойдет в гору после истории со смертельным ДТП. С таким заявлением выступил адвокат артиста Эльман Пашаев.

«У него намного лучше будет. Больше будет предложений», — цитирует Пашаева радио Sputnik.

До этого Пашаев спрогнозировал, что Михаила Ефремова приговорят к сроку от шести до восьми лет колонии общего режима. При этом он отмечал, что актер спокойно готовится услышать вердикт суда, не рассчитывая на мягкое наказание.

Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы в начале июня. Его автомобиль столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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