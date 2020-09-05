Адвокат Ефремова раскрыл, каким будет приговор актеру

Приговор по делу Михаила Ефремова будет оглашен 8 сентября Фото: Станислав Красильников/ТАСС

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в смертельном ДТП, получит от шести до восьми лет колонии общего режима. Таким прогнозом поделился адвокат артиста Эльман Пашаев.

«От шести до восьми лет колонии общего режима», — сказал Пашаев в эфире телеканала «Москва-24». Приговор по делу Михаила Ефремова будет оглашен 8 сентября.

В июне Михаил Ефремов оказался участником ДТП в центре Москвы. В состоянии опьянения он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело. Пока Ефремов находится под домашним арестом до января 2021 года, уточняет телеканал 360. Сам Ефремов в письменной форме признал свою вину в ДТП, передает агентство Nation News.

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