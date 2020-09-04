Адвокат Ефремова рассказал, как актер готовится к приговору

Артист Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, не рассчитывает на мягкое наказание и спокойно готовится к приговору. Об состоянии актера рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
«Готовится к приговору он спокойно. Он ни на что не рассчитывает, так как с первого дня говорил, что будет большой срок. Когда прокурор запросила 11 лет колонии, Ефремов даже глазом не моргнул. Ему легче стало», — поделился с ТАСС адвокат актера. По словам Пашаева, подзащитный с первого дня после дорожной трагедии знал, что его судьба решена.
8 июня автомобиль, в котором находился пьяный Ефремов, врезался в фургон в центре Москвы. От полученных травм водитель фургона скончался в больнице. Обвинение запросило для артиста 11 лет колонии общего режима. Озвучивая последнее слово, Ефремов признал свою вину, уточняет RT. Это может сократить срок заключения.
Отсидевший по аналогичной статье водитель рассказал, что именно ждет артиста в колонии. Приговор обвиняемому вынесут 8 сентября.
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