Коммунальщиков начнут штрафовать за холодные батареи

В России хотят увеличить штрафы для коммунальщиков за некачественно оказанные услуги, в частности, незаконное отключение отопления или воды. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в сентябре.
«Согласно разработанным поправкам, за нарушение нормативов услуг ЖКХ в первый раз предлагается штрафовать в размере от 5 до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 15 до 30 тысяч рублей», — передают «Известия» слова одного из авторов инициативы, депутата Натальи Костенко.
Отмечается, что сейчас штраф составляет от 500 рублей до 1000. По мнению Костенко, законопроект необходим, так как часто ресурсоснабжающие компании, пользуясь низкими штрафами, отключают отопление незаконно. Так они выбивают долги из тех, кто не платит. Однако без отопления в этом случае оказывается весь дом, включая добросовестных потребителей. Многие депутаты оценили инициативу положительно. «Мы неоднократно подобное предлагали и вносили законопроекты, подвергая жесткой критике работу и ресурсоснабжающих организаций, и управляющих компаний. Очень часто люди платят за горячую воду, а она теплая или отопление не соответствует нормам», — отметил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Ранее «URA.RU» сообщало, что за отключение воды и отопления в жилых домах руководство ресурсоснабжающих компаний и предприятий ЖКХ будут отстранять от должности. Толчком для разработки документа послужила ситуация в Томске, где прошлым летом сроки подключения горячей воды были превышены в 60% квартир.
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