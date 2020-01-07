Российских коммунальщиков будут увольнять за отключение воды и отопления

В России собираются ужесточить ответственность за отключение воды и отопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Госдумы РФ предложили ужесточить наказание для поставщиков коммунальных ресурсов за отключение воды и отопления в жилых домах: руководство компаний и предприятий ЖКХ, уличенных в этом, предлагается отстранять от должности. Соответствующий законопроект, авторами которого стали представители ЛДПР Алексей Диденко, Елена Строкова и Дмитрий Свищев, нижняя палата парламента рассмотрит в январе 2020 года.

«Проект направлен на обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снижение количества технологических нарушений в работе ЖКХ. Для этого предусматривается возможность введения публичного управления и назначения публичного управляющего ресурсоснабжающими организациями для ликвидации угрозы чрезвычайных ситуаций», — пишет «Парламентская газета».

Толчком для разработки документа послужила ситуация в Томске, от которого депутат Алексей Диденко избран в Госдуму. Прошлым летом сроки подключения горячей воды там были превышены в 60% квартир. Даже в конце сентября без горячего водоснабжения оставалось около полусотни томских многоквартирников.

Сейчас за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами должностных лиц штрафуют в размере от 500 до одной тысячи рублей, а юридических — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей. Авторы проекта закона считают, что размер штрафов следует увеличить в разы — до 300-500 тысяч рублей. Руководителей коммунальных компаний, отключающих воду и отопление гражданам, депутаты предлагают дисквалифицировать.

Ранее экс-депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков, ныне являющийся губернатором Омской области, заявлял о том, что, по его мнению, нерадивых коммунальщиков, отключающих отопление в домах россиян в зимний период, нужно сажать в тюрьму.