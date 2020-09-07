Свердловского депутата будут судить за убийство

По версии Александра Коркина произошел несчастный случай. Родственники погибшего настаивают на версии предумышленного убийства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уголовное дело депутата свердловского заксобрания Александра Коркина поступило в Серовский райсуд. Как сообщили URA.RU в инстанции, дело передано судье Екатерине Щербине.

«Дата рассмотрения пока не назначена. Вероятнее всего, это будет сделано к концу недели», — рассказали в суде. Как ранее сообщало URA.RU, 26 августа дело передали на утверждение прокурору. Депутату предъявили обвинение по статье «причинение смерти по неосторожности».

В сентябре 2019 года депутат Коркин со знакомыми катался на катере по реке Лозьва. В результате выстрела из охотничьего ружья был ранен в голову предприниматель Сергей Титов. В больнице Серова его прооперировал нейрохирург из Екатеринбурга, после чего Титова доставили в ГКБ № 40 столицы Урала, а потом перевезли в больницу его родного Карпинска, где он и скончался.

Александр Коркин утверждает, что ружье выстрелило само после того, как катер тряхнуло. Экспертиза показала, что оружие находилось в руках депутата. Правоохранители полагают, что выстрел был произведен случайно, родственники погибшего настаивают на версии преднамеренного убийства.