Еще четыре человека получили ранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На реке Черной в Сургуте при столкновении катера и баржи погибли четыре человека. Об этом сообщил заместитель главы города Алексей Жердев.

«Мы все находимся на месте, восемь человек было на катере, четверо погибших, четверо пострадавших», — цитирует ТАСС Жердева. По его словам, на барже никто не пострадал. В региональном МЧС агентству сообщили, что катер столкнулся со стоящей баржей, на которой было восемь человек. По предварительной информации, пострадал один ребенок, передает источник URA.RU.

В списке погибших В.И. Зятьков 1954 года рождения, В.В. Сулимова 1986 г. р., Т.Я. Максимцев 1970 г. р., Н.В. Братына 1981 г. р. Пострадали. А. Б. Козар 1978 г. р., К.Г. Андприенко 1978 г. р. Т.Г. Зятькова 1973 г. р. и ребенок 2017 г. р.