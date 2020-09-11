Ожидается, что в 2021 году зарплата вырастет у золотодобытчиков, производителей техники, строителей и промышленников. Однако рост затронет сферы деятельности в целом, а размер зарплаты все равно не сможет удовлетворить граждан, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
«Зарплаты будут расти не с одинаковой скоростью в разных сферах. Есть отрасли, которые пострадали от пандемии сильнее — ресторанный бизнес, туризм, досуг, фитнес-центры и другие. Там зарплаты расти будут гораздо медленнее, а восстанавливаться компании будут гораздо дольше», — рассказал Сигал в интервью «Свободной прессе».
Зарплаты действительно подрастут на 3-5%, уточнил эксперт. В лучшем случае эта сумма покроет инфляцию. Минэкономразвития ожидает, что в 2021 она составит 4%. Однако Сигал предполагает, что в реальности инфляция может достигнуть 7,3%. Поэтому рано говорить о росте реальных доходов населения.
Кроме того, между регионами в зарплатах останется разрыв, говорит первый вице-президент «Опоры России». Если в Москве еще можно говорить о примерно равных средних доходах (около 95 тысяч рублей), то в регионах россияне будут получать на уровне 30-50 тысяч рублей, напомнил Сигал.
Также аналитик назвал необъективным то, что правительство сравнивало нынешний спрос на товары и услуги с августом 2019. Такое исследование не учитывает карантина и закрытия границ, подчеркнул он.
8 сентября Росстат назвал регионы с самой маленькой средней зарплатой в России, пишет «Царьград». На следующий день финансисты объяснили, как заработать на уже имеющихся деньгах. Они предложили сразу три альтернативы привычным банковским вкладам, сообщил
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