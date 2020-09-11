11 сентября 2020

Новая российская ракета оказалась страшнее ядерной бомбы. «Не успеют выпить чашку кофе!»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
Ракета «Авангард» способна преодолеть любую систему обороны, существующую в мире Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

С помощью российской ракеты «Авангард» можно быстро победить в войне с США. Об этом сообщает китайский портал Cina.

«Ракета „Авангард“ способна за 15 минут долететь до Вашингтона. За это время американцы не успеют даже выпить чашку кофе и уж тем более не смогут дать отпор российской ракете», — передает издание. Отмечается, что побережья США не имеют необходимой защиты, чтобы предотвратить удар «Авангарда», поэтому страна беспомощна в случае войны.

Автор материала рассказал, что данная ракета способна преодолеть любую систему обороны, существующую в мире. «Это оружие страшнее ядерной бомбы», — добавили на портале.

Также эксперты из Китая оценили комплексы РС-24 «Ярс» и РС-28 «Сармат», передает телеканал 360. На их взгляд, это лучшие в мире образцы стратегического оружия.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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