Россиян предупредили о новом виде банковского мошенничества

Телефонные мошенники усовершенствовали привычную схему обмана клиентов российских банков. Вслед за звонком от лица сотрудника банка, который сообщает о попытке «кражи» денег со счета, жертве направляется поддельный документ с логотипом и штампом финансовой организации.
«Теперь после звонка якобы от службы безопасности банка с сообщением о попытке кражи денег с карты клиенту направляется скан письма с номером „безопасного счета“, на который следует перевести деньги. <…>. Обманы с использованием фальшивых писем от имени службы безопасности финансовой организации уже фиксировались в Сбербанке, Росбанке и Ак Барс Банке», — пишет газета «Известия».
В Совкомбанке журналистам издания рассказали, что отправка подобных поддельных документов — это способ убедить жертву в том, что она общается с реальным представителем банка. При этом в кредитной организации подчеркнули, что массовая рассылка таких документов невозможна.
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