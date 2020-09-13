13 сентября 2020

Россиян предупредили о новом виде банковского мошенничества

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Отделение банка «Сбербанк России». Екатеринбург, смартфон, логотип, сбербанк, телефон в руках
Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телефонные мошенники усовершенствовали привычную схему обмана клиентов российских банков. Вслед за звонком от лица сотрудника банка, который сообщает о попытке «кражи» денег со счета, жертве направляется поддельный документ с логотипом и штампом финансовой организации.

«Теперь после звонка якобы от службы безопасности банка с сообщением о попытке кражи денег с карты клиенту направляется скан письма с номером „безопасного счета“, на который следует перевести деньги. <…>. Обманы с использованием фальшивых писем от имени службы безопасности финансовой организации уже фиксировались в Сбербанке, Росбанке и Ак Барс Банке», — пишет газета «Известия».

В Совкомбанке журналистам издания рассказали, что отправка подобных поддельных документов — это способ убедить жертву в том, что она общается с реальным представителем банка. При этом в кредитной организации подчеркнули, что массовая рассылка таких документов невозможна.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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