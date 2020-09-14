«ЕР» потеряла большинство в парламентах трех региональных столиц

У «Единой России» не будет большинства в парламентах Новосибирска, Томска и Тамбова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Единая Россия» не смогла обеспечить себе большинство мест в законодательных собраниях столиц трех регионов. В единый день голосования 13 сентября партия потеряла часть мандатов в Томске, Новосибирске и Тамбове.

В Новосибирске, по предварительным данным избиркома, кандидаты от «Единой России» получат в парламенте 22 мандата из 50. В предыдущем созыве у единороссов было 33 места. В Тамбове победу одержала «Родина», набрав 44,6% голосов, у ЕР — 22,5%. Предварительно установлено, что прошли все кандидаты «Родины» по одномандатным округам. Также партия получила большинство голосов по партийным спискам.

В Томске ЕР формально победила на выборах, набрав почти 24,5% голосов, но потеряла большинство. В гордуме «Единая Россия» получит 11 мандатов из 37, КПРФ — восемь мест, самовыдвиженцы — шесть, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко» — по три, ЛДПР — по два, «Партия Роста» — одно.