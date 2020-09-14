Жителей ХМАО предупредили о резком похолодании

Гидрометцентр сообщает, что в ХМАО заканчиваются теплые дни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО последний теплый день закончится в среду, в этот день будет +18 градусов. Всю остальную неделю будет дождливо и холодно. Ночью минимальная температура достигнет +4 градусов.

Согласно онлайн-сервисам Гидрометцентр и Яндекс.Погода днем средняя температура воздуха составит +11-13 градусов. Давление умеренное, ветра переменные, умеренные. В течении недели температура днем в Ханты-Мансийске будет колебаться от +10 до +13 градусов, небольшие дожди, в воскресенье без осадков. В Сургуте пасмурно и переменные дожди, температура +12-15 градусов, в воскресенье пасмурно. В Нижневартовске +9-13 градусов, переменные дожди, в среду возможны сильный дождь и гроза, в воскресенье так же без осадков.

МЧС ХМАО сообщает: в Югре местами небольшой дождь, ночью и утром слабый туман. Возникновение ЧС природного характера на предстоящие сутки не прогнозируется. Опасные и неблагоприятные явления — не прогнозируются.