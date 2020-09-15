В Москве объяснили причину всплеска заболеваемости COVID

Коронавирус не становится более агрессивным Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом — это рекордный суточный прирост заболевших с 30 июня. Однако специалисты отмечают, что рост числа заболевших коронавирусом в столице является закономерным. Это связано с увеличением количества тестов на COVID-19 и их качества, а также с ростом активности москвичей.

«Количество тестов на коронавирус, которые делают лаборатории в Москве, возросло в среднем от 40 до 60 тысяч в день. При этом тест-системы становятся все более точными, а качество ПЦР-диагностики в целом в Москве растет», — объясняют специалисты. И несмотря на то, что количество выявленных случаев COVID-19 растет, их доля от общего числа проведенных тестов уменьшилась.

С наступлением осеннего сезона в столице России выросла активность: в офисы и учебные учреждения возвращаются организованные группы, в Москву из других регионов приезжают люди на заработки, в столицу прибывают туристы. «За первую неделю сентября по сравнению с первой неделей августа число уникальных пассажиров на общественном и личном транспорте выросло на 6 миллионов», — сообщают эксперты. На здоровье москвичей также повлияло изменение погоды и ослабление напряжения — все больше людей меньше боятся вируса и чаще общаются друг с другом.

Несмотря на это, болезнь не становится более прогрессивной и ситуация с ее развитием находится под контролем: свободно более 60% коечного фонда, создан постоянно пополняемый запас лекарств и огромный запас донорской плазмы тяжелобольных. На сегодняшний день коронавирус хорошо изучен, а у медиков есть достаточно опыта, чтобы помочь пациентам. Вакцина от COVID-19 уже создана и в ближайшее время сможет защитить всех россиян от вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России разрабатывается 26 вариантов вакцин от коронавируса, пишет RT. На сегодняшний день иммунитет к COVID-19 есть у половины жителей части российских регионов, передает телеканал 360.