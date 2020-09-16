Участники дискуссии обсудят будущее промышленных выставок в 2021 году Фото: INNOPROM ONLINE

Прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует на URA.RU. Сегодня участники сессии будут дискутировать на тему «Конгрессно-выставочные мероприятия: как компаниям получить максимум». Обсуждение стартует в 14:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.

В онлайн-встрече примут участие российские специалисты по продвижению продукции отечественной промышленности. Они обсудят будущее промышленных выставок в 2021 году, поделятся своим мнением о том, как перейти от отраслевой выставки к глобальному портфельному проекту, а также практическими кейсами на тему эффективного продвижения продукции во время выставок.

В роли спикеров выступят директор департамента регулирования внешней торговли и поддержания экспорта Минпромторга России Андрей Цемахович, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, управляющий директор Российского Экспортного Центра Татьяна Ан, директор по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ» Ашот Арутюнян, начальник отдела по развитию и продвижению бренда «Группы ЧТПЗ» Альбина Исламова и другие. Модератором дискуссии выступит директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.