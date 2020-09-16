Минфин РФ: как изменился российский бюджет на фоне кризиса

Бюджет России из-за кризиса стал дефицитным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В российском министерстве финансов рассказали об изменениях в бюджете страны после кризиса. Из-за дефицита Минфин собирается сократить все траты, не связанные с соцобязательствами и публичными расходами, пояснил глава ведомства Антон Силуанов.

«Оптимизация на 10% всех незащищенных так называемых расходов, ГПВ (государственной программы вооружения — прим. ред.) и, соответственно, мы пропускаем индексацию оплаты труда государственным гражданским служащим в следующем году, за исключением военнослужащих», — цитирует Силуанова RNS .

Минфин утверждает, что в 2021 году Россия потратит из госбюджета 21,5 триллиона рублей. В планах на 2022 год еще большие расходы — 21,9 триллиона рублей. На 2023 год сумма вырастет до 23,7 триллиона рублей.

При этом ожидаемые доходы российского бюджета составили 18,8 триллиона на 2021 год, и по 20,6 и 22,3 триллиона рублей в 2022 и 2023 соответственно. Таким образом, в ближайшие годы в России ожидается дефицит бюджета.