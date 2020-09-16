Минфин РФ: как изменился российский бюджет на фоне кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новогодние украшения, бюджет, деньги, украшение, финансирование, тысячные купюры, инфляция, бумажные изделия, казнокрадство, растрата
Бюджет России из-за кризиса стал дефицитным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

В российском министерстве финансов рассказали об изменениях в бюджете страны после кризиса. Из-за дефицита Минфин собирается сократить все траты, не связанные с соцобязательствами и публичными расходами, пояснил глава ведомства Антон Силуанов.

«Оптимизация на 10% всех незащищенных так называемых расходов, ГПВ (государственной программы вооружения — прим. ред.) и, соответственно, мы пропускаем индексацию оплаты труда государственным гражданским служащим в следующем году, за исключением военнослужащих», — цитирует Силуанова RNS.

Минфин утверждает, что в 2021 году Россия потратит из госбюджета 21,5 триллиона рублей. В планах на 2022 год еще большие расходы — 21,9 триллиона рублей. На 2023 год сумма вырастет до 23,7 триллиона рублей.

При этом ожидаемые доходы российского бюджета составили 18,8 триллиона на 2021 год, и по 20,6 и 22,3 триллиона рублей в 2022 и 2023 соответственно. Таким образом, в ближайшие годы в России ожидается дефицит бюджета.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...