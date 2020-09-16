Правительство РФ хочет снизить для бизнесменов ставку по кредитам

Власти обсуждают снижение кредитной ставки для малого и среднего бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2021 году кредиты для малого и среднего бизнеса могут стать дешевле. В правительстве уже обсуждают снижение ставки для льготных займов по «Программе 8,5», рассказали журналистам три источника, близкие к кабинету министров.

«Предполагается, что процент по льготным кредитам для бизнеса может быть сокращен до 6,5 или 7%. Точная цифра пока неизвестна: она будет зависеть от того, какой объем компенсации, а также размер госгарантий попросят банки. Именно это сейчас и выступает главным предметом расчетов и поводом для переговоров в кабмине», — приводит газета «Известия» слова одного из своих собеседников, имя которого не называется.

На компенсации банкам, как пишет издание, пока планируется выделить около 30 млрд рублей, однако окончательного решения еще нет. Обновленный паспорт нацпроекта МСП правительство должно представить в октябре этого года. К этому же сроку властям предстоит утвердить новые условия льготной программы кредитования.