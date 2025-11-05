Трехлетнего ребенка из РФ признали угрозой нацбезопасности на Украине
Трехлетнего ребенка внесли в украинскую базу «Миротворцев»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Трехлетний ребенок был внесен в украинскую базу «Миротворцев», куда обычно включают лиц, обвиняемых в поддержке российской агрессии. Об этом сообщает URA.RU, изучив данные базы.
В карточке указано, что гражданка, дата рождения которой значится как «15.08.2022», была включена в список за «посещение временно оккупированных территорий Украины». Основанием для включения названы статьи УК Украины о посягательстве на территориальную целостность.
Ранее администраторы украинского ресурса «Миротворец» уже неоднократно вносили несовершеннолетних в возрасте от двух до 17 лет в базу данных лиц, обвиняемых в поддержке российской агрессии. В 2021 году в список была включена 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которую обвинили в участии в антиукраинской пропаганде. За текущую неделю на сайт было добавлено порядка 100 детей в возрасте двух и трех лет, в том числе граждане России, которым инкриминируют пересечение государственной границы через контрольно-пропускные пункты на границе Ростовской области с ЛНР и ДНР.
