Трехлетнего ребенка из РФ признали угрозой нацбезопасности на Украине

В карточке указано, что гражданка, дата рождения которой значится как «15.08.2022», была включена в список за «посещение временно оккупированных территорий Украины». Основанием для включения названы статьи УК Украины о посягательстве на территориальную целостность.

Ранее администраторы украинского ресурса «Миротворец» уже неоднократно вносили несовершеннолетних в возрасте от двух до 17 лет в базу данных лиц, обвиняемых в поддержке российской агрессии. В 2021 году в список была включена 12-летняя писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которую обвинили в участии в антиукраинской пропаганде. За текущую неделю на сайт было добавлено порядка 100 детей в возрасте двух и трех лет, в том числе граждане России, которым инкриминируют пересечение государственной границы через контрольно-пропускные пункты на границе Ростовской области с ЛНР и ДНР.