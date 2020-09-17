Захарова пообещала ответить на санкции против РФ из-за Навального

Мария Захарова прокомментировала вероятное ужесточение санкция против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Россия даст симметричный ответ на санкции со стороны Запада на фоне событий в Белоруссии и ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Об этом ведущему Владимиру Соловьеву рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы действуем всегда зеркально. Мы пытаемся все-таки быть не кровожадными, а справедливыми, поэтому наши действия симметричные, зеркальные, они точечно действуют в том же русле, в котором мы получаем удар — и соответственно, наносим ответ, потому что без ответа в дипломатии дела не делаются», — сказала Захарова в эфире программы «СоловьёвLive» в YouTube.

Депутаты Европарламента, как напоминает телеканал 360, представили резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным. Члены органа предлагали, в частности, остановить строительство проекта «Северный поток-2» и заморозить европейские активы россиян, становившихся героями расследований Навального. Кроме того, Европарламент принял резолюцию и по ситуации в Белоруссии. Парламент не признает Александра Лукашенко легитимным президентом страны и призывает ввести санкции против него и всех, кто участвовал в фальсификациях президентских выборов. Кроме того, предлагается ввести санкции против граждан РФ, оказывающих поддержку Лукашенко.