В Европе пригрозили новыми санкциями против России. Требуют начать переустройство страны

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Официальный сайт президента Украины, евросоюз, европарламент
Члены Европарламента приняли резолюции по ситуациям с Навальным и Белоруссией Фото: официальный сайт президента Украины
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Европарламент призывает ввести широкие санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. В частности, предлагается заблокировать строительство «Северного потока-2» и добиться отмены поправок, внесенных в Конституцию РФ.

«Европарламент призывает разработать набор стимулов, чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии. Призывает ЕС постоянно требовать отменить или изменить незаконно принятые поправки к Конституции России», — передает ТАСС. Евродепутаты также заявили о необходимости заблокировать строительство «Северного потока-2».

Международные организации должны начать расследование ситуации с Навальным с привлечением экспертов из ООН, ЕС, ОЗХО и других структур, заявили в Европарламенте. Кроме того, предлагается найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований Навального.

Также Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси. Парламент стран Европы не признает Александра Лукашенко легитимным президентом страны и призывает ввести санкции против него и всех, кто участвовал в фальсификациях президентских выборов. Кроме того, предлагается ввести санкции против граждан РФ, оказывающих поддержку Лукашенко.

Евросоюз должен прекратить любые денежные переводы Минску, а также приостановить выдачу кредитов, считают депутаты. Также они призывают отозвать решение о проведении в Беларуси чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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