Европарламент призывает ввести широкие санкции против России из-за инцидента с Алексеем Навальным. В частности, предлагается заблокировать строительство «Северного потока-2» и добиться отмены поправок, внесенных в Конституцию РФ.
«Европарламент призывает разработать набор стимулов, чтобы усиливать движение в России к свободе и демократии. Призывает ЕС постоянно требовать отменить или изменить незаконно принятые поправки к Конституции России», — передает ТАСС. Евродепутаты также заявили о необходимости заблокировать строительство «Северного потока-2».
Международные организации должны начать расследование ситуации с Навальным с привлечением экспертов из ООН, ЕС, ОЗХО и других структур, заявили в Европарламенте. Кроме того, предлагается найти и заморозить европейские активы фигурантов расследований Навального.
Также Европарламент принял резолюцию по ситуации в Беларуси. Парламент стран Европы не признает Александра Лукашенко легитимным президентом страны и призывает ввести санкции против него и всех, кто участвовал в фальсификациях президентских выборов. Кроме того, предлагается ввести санкции против граждан РФ, оказывающих поддержку Лукашенко.
Евросоюз должен прекратить любые денежные переводы Минску, а также приостановить выдачу кредитов, считают депутаты. Также они призывают отозвать решение о проведении в Беларуси чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
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