Адвокат Пашаев лишен статуса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рассмотрение Тверским районным судом ходатайства об аресте основателя ГК
Решение лишить Пашаева статуса приняла адвокатская палата Северной Осетии Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев лишен адвокатского статутса. Решение принято адвокатской палатой Северной Осетии.

«Пашаев лишен адвокатского статуса», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов. Принять такое решение ранее просил Минюст, а также бывшие клиенты экс-адвоката.

Эльман Пашаев стал защитником актера Михаила Ефремова после того, как тот устроил смертельное ДТП. Пашаев прославился рядом резонансных заявлений. Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, а Пашаев заявил, что готов сыграть с ним на тюремной сцене. Сейчас у актера новый адвокат.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...