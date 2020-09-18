Адвокат Пашаев лишен статуса

Бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев лишен адвокатского статутса. Решение принято адвокатской палатой Северной Осетии.
«Пашаев лишен адвокатского статуса», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную палату адвокатов. Принять такое решение ранее просил Минюст, а также бывшие клиенты экс-адвоката.
Эльман Пашаев стал защитником актера Михаила Ефремова после того, как тот устроил смертельное ДТП. Пашаев прославился рядом резонансных заявлений. Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, а Пашаев заявил, что готов сыграть с ним на тюремной сцене. Сейчас у актера новый адвокат.
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