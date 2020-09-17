Пашаев заявил, что готов сыграть с Ефремовым на тюремной сцене

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Спектакль
Михаил Ефремов хочет создать театр в системе ФСИН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев готов сыграть с ним в спектакле в колонии. Об этом заявил сам Пашаев.

«[Сыграю] с удовольствием, с ним хоть на край света пойду. Он достойный мужик», — заявил Пашаев Daily Storm. Пашаев также поддержал идею Ефремова о создании общероссийского театра в системе ФСИН. По мнению адвоката, это будет полезно для исправительной системы. Ефремов сможет приступить к созданию театра, когда приговор вступит в законную силу, добавил Пашаев.

Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом. Авария случилась в начале июня в Москве, когда нетрезвый Ефремов сел за руль и столкнулся с другой машиной, передает RT. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице, напоминает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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