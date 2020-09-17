Пашаев заявил, что готов сыграть с Ефремовым на тюремной сцене

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев готов сыграть с ним в спектакле в колонии. Об этом заявил сам Пашаев.
«[Сыграю] с удовольствием, с ним хоть на край света пойду. Он достойный мужик», — заявил Пашаев
Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам колонии общего режима за ДТП со смертельным исходом. Авария случилась в начале июня в Москве, когда нетрезвый Ефремов сел за руль и столкнулся с другой машиной, передает RT. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров умер в больнице, напоминает телеканал 360.
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