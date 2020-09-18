В России стало на миллион больше бедных

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Митинг КПРФ в день годовщины революции 1917 года. Курган, бомж, нищий, поколения, старик, бедность, молодежь
В 2019 году число россиян за чертой бедности составляло 12,7% населения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Число россиян с доходом ниже прожиточного минимума увеличилось на 1,3 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Доля малоимущего населения во втором квартале 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3 млн. человек», — говорится на сайте федеральной службы государственной статистики. В этом году количество бедных россиян составило 19,9 млн человек.

В 2019 году число россиян за чертой бедности составляло 12,7% населения. В этом году процент вырос до 13,5%. Количество безработных среди трудоспособного населения также выросло и достигло уровня 6,4%. Причем с июля текущего года ряды безработных россиян пополнили 77 тысяч человек. В августе пособие по безработице в России получали 3,4 млн человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить 35,3 млрд рублей на выплату пособий по безработице, предает RT. До 31 августа на эти цели потратили 109,4 млрд рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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