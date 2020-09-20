Агрессивная девочка третий год учится в 8 классе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Артемовском (Свердловская область) прокуратура начала проверку по фактам агрессивного поведения школьницы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«Артемовская городская прокуратура организовала проверку о возможных противоправных действиях 16-летней восьмиклассницы в отношении своих одноклассников. 16-летняя восьмиклассница, дважды оставленная на второй год в школе г. Артемовского, конфликтует со своими одноклассниками, при этом наносит телесные повреждения детям», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. В прокуратуре уточнили, что другие школьники снимали издевательства на телефоны.

Уже установлено, что девочка стоит на профилактическом учете. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства. Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы в сфере профилактики антиобщественного поведения подростков.