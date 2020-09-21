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Самое актуальное в Тюменской области на 22 сентября. Подробности взрыва в Тюмени, тюменка потеряла ребенка из-за ошибки врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тобольске мужчина уличил салон сотовой связи в мошенничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В квартире, где произошел взрыв газа, был отключен газопровод — в Ишиме женщина потеряла ребенка из-за врачебной ошибки — в ДТП погибли четверо тюменцев — салон связи незаконно оформил на клиента сим-карты. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 22 сентября — в обзоре URA.RU:

В пострадавшей от взрыва квартире в Тюмени не было газа

  • Тюменская квартира, в которой 20 сентября произошел взрыв, с 2014 года отключена от подачи газа из-за долгов.
  • Ранее сообщалось, что на втором этаже тюменской многоэтажки произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека и получили повреждения две квартиры и три балкона.

В Ишиме женщина потеряла ребенка из-за врачебной ошибки

В ДПТ погибли четверо тюменцев

  • На трассе в Тюменской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека. Авария, по предварительной информации, произошла из-за дикого кабана, выбежавшего на дорогу.

Житель Тобольска уличил магазин в мошенничестве с сим-картами

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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