В Тобольске мужчина уличил салон сотовой связи в мошенничестве
В квартире, где произошел взрыв газа, был отключен газопровод — в Ишиме женщина потеряла ребенка из-за врачебной ошибки — в ДТП погибли четверо тюменцев — салон связи незаконно оформил на клиента сим-карты. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 22 сентября — в обзоре URA.RU:
В пострадавшей от взрыва квартире в Тюмени не было газа
- Тюменская квартира, в которой 20 сентября произошел взрыв, с 2014 года отключена от подачи газа из-за долгов.
- Ранее сообщалось, что на втором этаже тюменской многоэтажки произошел взрыв газа, в результате которого пострадали два человека и получили повреждения две квартиры и три балкона.
В Ишиме женщина потеряла ребенка из-за врачебной ошибки
- Жительница Ишима потеряла ребенка после обращения в местную больницу с жалобами на аппендицит. В этом она винит врачей учреждения.
В ДПТ погибли четверо тюменцев
- На трассе в Тюменской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека. Авария, по предварительной информации, произошла из-за дикого кабана, выбежавшего на дорогу.
Житель Тобольска уличил магазин в мошенничестве с сим-картами
- Тоболяк обратился в полицию после того, один из салонов связи оформил на его паспорт четыре сим-карты.
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