Тюменец уличил «Связной» в мошенничестве с сим-картами

На жителя Тобольска в салоне сотовой связи «Связной» без предупреждения оформили сим-карты «Мегафона» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

При покупке смартфона в салоне связи «Связной» на жителя Тобольска без его ведома оформили четыре сим-карты оператора «Мегафон». Об этом он рассказал в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». Автор публикации уточнил, что уже обратился с заявлением в полицию.

«В центре города, в самом большом ТЦ, орудуют мошенники. Пришел к ним в субботу 19.09 за смартфоном. Обманным путем, под предлогом участия в акции, продавец консультант по имени Илья завладел моим паспортом. Вскоре паспорт вернул, выдал чек и поблагодарил за покупку. Внимание мое привлек очень длинный чек, в нем последними позициям были прописаны четыре сим-карты „Мегафон“. Продавец без моего согласия, без моего заявления и тем более без моей подписи оформил на меня сим-карты и даже не отдал мне их», — написал анонимный автор поста.

Тоболяк уточнил, что сразу после этого он обратился в полицию. В городском УВД агентству это подтвердили. «В дежурную часть тобольской полиции поступило заявление о том, что в одном из салонов связи на жителя города без его согласия оформили четыре сим-карты. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пояснили URA.RU в городском отделе полиции.

Получить оперативный комментарий в центральном офисе компании «Связной» агентству не удалось. Туда направлен письменный запрос.