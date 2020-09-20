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Тюменская квартира, где произошел взрыв, была отключена от газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв на Сыромолотова, 28. Екатеринбург, взрыв газа, разрушенный дом
Взрыв в тюменском многоквартирном доме произошел вечером 20 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменская квартира, в которой 20 сентября произошел взрыв, с 2014 года отключена от подачи газа из-за долгов. Об этом сообщила советник генерального директора по связям с общественностью ООО «Газпром межрегион Север» Галина Сирота.

«20 сентября в 20.40 в аварийно-спасательную службу АО „Газпром газораспределение Север“ поступил звонок о хлопке газовоздушной смеси в Тюмени, на улице 50 лет ВЛКСМ, 95. Специалисты газовой службы незамедлительно прибыли на место происшествия, перекрыли газ. В квартире, где произошел хлопок, в июне 2014 года прекращена поставка газа из-за задолженности и установлена заглушка на опуске к плите», — пояснила Сирота.

Она добавила, что техническое оборудования системы газоснабжения в доме проводилось в июле этого года. Ранее агентство писало о том, что 20 сентября на втором этаже тюменской многоэтажки произошел взрыв газа, пострадали два человека. Серьезные повреждения получили две квартиры и три балкона.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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