Четверо тюменцев погибли в ДТП из-за дикого кабана

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Виды Красноярска, шоссе, трасса, реанимация, машина скорой помощи
Пострадавший доставлен в больницу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На трассе в Тюменской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека. Авария, по предварительной информации, произошла из-за дикого кабана, выбежавшего на дорогу. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении ГИБДД.

«Четыре человека погибли сегодня в ДТП на 141-м км федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе Тюменской области, один получил травмы. На трассе столкнулись два автомобиля, Mitsubishi и „Лада“», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Один из водителей выехал на встречную полосу, пытаясь избежать наезда на дикого кабана. Все погибшие являются жителями Тюменской области. Пострадавший находится в больнице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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