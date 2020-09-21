Четверо тюменцев погибли в ДТП из-за дикого кабана

На трассе в Тюменской области в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека. Авария, по предварительной информации, произошла из-за дикого кабана, выбежавшего на дорогу. Об этом журналистам сообщили в региональном управлении ГИБДД.
«Четыре человека погибли сегодня в ДТП на 141-м км федеральной автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе Тюменской области, один получил травмы. На трассе столкнулись два автомобиля, Mitsubishi и „Лада“», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Один из водителей выехал на встречную полосу, пытаясь избежать наезда на дикого кабана. Все погибшие являются жителями Тюменской области. Пострадавший находится в больнице.
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