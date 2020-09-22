Нельзя доверять свою банковскую карту никому, отмечает Александр Сафонов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты, должны соблюдать ряд мер предосторожности, чтобы не лишиться денег из-за мошенников. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

«Первое — никогда не писать на карте ее pin-код и не лепить на нее бумажки с этим кодом. Второе — никому не сообщать и не передавать трехзначный CVV-код, указанный на обратной стороне вашей карты. Также нельзя разглашать потенциальным мошенникам, какой именно банк обслуживает вашу карту», — заявил URA.RU Сафонов.

Хранить банковскую карту нужно в надежном месте и не давать ее даже близким людям, отметил Сафонов. «Нельзя доверять карту никому, включая родственников. Они тоже могут потерять карточку или случайно записать ее данные в неположенном месте», — предупредил собеседник агентства. По словам эксперта, совершая покупки в интернете, нельзя указывать данные своей карты на сайтах, где не требуется ввести код безопасности.

Если третьи лица могли получить доступ к карте, нужно срочно сообщить об этом в банк, подчеркивает эксперт. Особенно, если деньги уже пропали. «Банк заморозит транзакции по карте. Если быстро спохватиться, то деньги вернут. Чтобы оперативно связаться с вашим банком, его телефон стоит записать и хранить по рукой», — советует Сафонов. После пропажи денег и звонка в банк нужно идти в полицию, отметил эксперт. Если мошенников когда-то поймают, то помимо уголовного наказания, суд заставит их вернуть украденное. «Это не быстрая история, но вероятность того, что деньги к вам вернуться, хоть и не сразу, есть», — заключил он.