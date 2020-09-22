Депутаты думы в ЯНАО сделали шаг навстречу важной реформе власти

Депутаты думы Тазовского района провели первое заседание в новом составе Фото: пресс-служба администрации Тазовского района ЯНАО

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Депутаты думы Тазовского района провели первое заседание в новом составе, сообщила пресс-служба муниципальной администрации. Народные избранники разделили портфели, а также определились с датой выборов главы района.

«В результате голосования председателем Думы Тазовского района избрана Ольга Борисова, заместителем председателя — Вадим Четвертков», — говорится в сообщении пресс-службы. С 25 сентября по 14 октября будет проходить прием документов у претендентов на пост главы района.

Кроме того, 8 октября во всех поселениях Тазовского района пройдут публичные слушания по проекту устава муниципального округа. В него войдут поселок Тазовский, село Антипаюта, село Газ-Сале, село Гыда и село Находка, а также присоединенные к ним поселения.

Тазовский район, вместе с Надымским и Пуровским, станет третьим муниципалитетом, в котором поселения объединят в единые муниципальные округа. По задумке ямальских властей, это сократит расходы на выборы и содержание местных администраций, а в поселениях будет упразднен депутатский корпус — граждане смогут решать вопросы через своего представителя в районной думе.

Ранее URA.RU рассказывало, что наиболее вероятным кандидатом на пост мэра является действующий глава Василий Паршаков. В Салехарде его считают единственным авторитетным чиновником такого уровня.