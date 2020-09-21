Источник: в скандальном районе ЯНАО планируют выборы главы

Выборы в Тазовском районе пройдут спокойно, считает источник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В Тазовском районе ЯНАО, которым сейчас руководит Василий Паршаков, планируют провести выборы главы. Решение будет принято сегодня на первом заседании нового состава районной думы, сообщил URA.RU источник в муниципалитете. По его версии, конкурс на место мэра пройдет предельно спокойно.

Инсайдер агентства предполагает, что губернатор Дмитрий Артюхов заинтересован в том, чтобы сохранить Паршакова на посту. Глава региона, как считает собеседник, хочет руками мэра завершить работу в аварийном селе Газ-Сале, которое хотят расселить. «Там достигнут хрупкий мир, и предстоят большие перемены в дальнейшем. Паршаков — единственная авторитетная личность во власти после скандально ушедшего Иванова. В муниципалитете с трудом восстановилось доверие к власти, и что-то менять в такой момент опасно», — предполагает источник.

Чиновники администрации Тазовского района также настаивают, что Паршаков, вероятнее всего, останется. Сотрудники мэрии характеризуют его как конструктивного руководителя. «Человек он спокойный и одновременно активный. И действительно профессиональный, он на своем месте. Думается, что он продолжит работать в качестве главы», — поделился с URA.RU чиновник, попросивший сохранить инкогнито.

В администрации Тазовского района не смогли оперативно прокомментировать URA.RU информацию о выборах. В пресс-службу мэрии направлен запрос, ответ на него пока не поступил.

Губернатор Артюхов предметно занялся проблемой Газ-Сале в сентябре. Он посетил село и пообещал жителям, что к 2021 году их начнут расселять. Вопрос об этом возник из-за закрытия в Газ-Сале всех предприятий и износа жилого фонда на 80%.