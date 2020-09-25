Германию заподозрили в постановке дела Навального

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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Действия властей ФРГ по делу Алексея Навального вызывают подозрения у МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Действия Германии в ситуации с блогером Алексеем Навальным вызывают подозрения, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве предположили, что все произошедшее могло быть постановкой.

«Действия Германии в ситуации с Навальным были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов, в том числе по поводу того, не постановка ли это», — приводит заявление МИД РФ РИА «Новости». К тому же правительство ФРГ отказывается взаимодействовать с российскими властями и тем самым препятствует доследственной проверке по делу Навального, которая проводится в России, подчеркнули в ведомстве. Там также отмечают, что «улики», предъявляемые России, выглядят сомнительными с юридической точки зрения. «Везде происходили удивительные вещи на грани фантастики», — заключили в министерстве, указывая на то, что никто из окружавших Навального людей не пострадал.

В российском МИДе также добавили, что организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в данной ситуации пытаются использовать для вмешательства во внутренние дела России. По мнению ведомства, техсекретариат организации превысил свои полномочия, оказывая ФРГ помощь.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где Навального госпитализировали, после чего блогер впал в кому. Семья отказалась от лечения в России, поэтому блогера перевезли в клинику «Шарите» в Германии. Сейчас он уже выписан и проходит реабилитацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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